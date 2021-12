Ver van of dicht bij de hulpsint? Dat maakte niet echt uit. De ventilatie in het woonzorgcentrum blijkt “veeleer slecht”, concluderen de onderzoekers. — © rr

Mol

Een sintbezoek in woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol veroorzaakte eind vorig jaar een waar coronadrama: 127 bewoners raakten besmet, 35 stierven. Nieuw onderzoek besluit dat besmetting via de lucht de meest logische uitleg is voor de uitbraak. De virale lading van de hulpsint was zo hoog dat de onderzoekers niet spreken van een superverspreider, maar van een ‘hyperverspreider’.