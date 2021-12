Loslopende hond bijt jong zeehondje dood, gemeente én vrijwilligers doen oproep: “Houd je hond aan de leiband”

Het was gemeentewerker en brandweerman Edwig Dolfen die zondag tijdens een wandeling op het strand de zeehond aantrof, ter hoogte van het strand van Oostduinkerke-Bad. “Het diertje was aan het zieltogen en had behoorlijk afgezien”, zegt Edwig. “Het had duidelijke bijtwonden ter hoogte van de kop en ogen en achteraan, aan de flippers. Daar zat een behoorlijk gat in van een bijtwonde. Die bloedde hevig, maar de zeehond leefde nog. Ik belde het Sea Life in Blankenberge op, maar zij konden niet onmiddellijk komen naar Oostduinkerke. Daarop belde ik mijn overste bij de brandweer op en met een ploeg van twee man werd de zeehond opgehaald. Het werd daarna naar Sea Life in Blankenberge gebracht voor verzorging. Op dat ogenblik leefde de zeehond nog.”

Stress fataal

Bij aankomst in Sea Life kreeg de zeehond onmiddellijk de beste zorgen. De wonden werden verzorgd, maar al snel bleek dat het ijdele hoop was. De jonge zeehond overleed korte tijd later. Het is niet duidelijk wat het fataal is geworden. Het had zware bijtwonden, maar mogelijk kon het dier dat wel nog overleven. De kans bestaat dat de zeehond uiteindelijk bezweken is door de stress. Enerzijds door het transport en de verzorging, maar zeker ook door het gevecht dat het dier eerder had moeten ondergaan. Het ging om een jonge zeehond van iets meer dan een maand oud en ongeveer 16 kilogram zwaar. Wellicht is de zeehond betrokken geraakt in een gevecht met een loslopende hond. Ook een vos is een mogelijkheid, maar minder waarschijnlijk.

Veel ‘huilers of witjes’ op stranden

Zowel de gemeente Koksijde-Oostduinkerke als het NorthSealTeam doen nu een oproep aan hondeneigenaars om de honden op het strand aan de leiband te houden, zeker in de buurt van zeehonden. “In deze tijd van het jaar komen er immers veel gewone zeehonden rusten op de strandhoofden, maar is ook de tijd aangebroken dat jonge grijze zeehonden op het strand liggen”, zegt natuurgids Luc David, ook lid van het NorthSealTeam. “Die jonge grijze zeehonden zijn huilers of witjes genaamd. Ze komen na de zoogtijd bij de moeder op onze stranden terecht. Elke dag worden er wel waargenomen. Vaak worden die geboren in de duinen van Frankrijk en Nederland en komen ze dan hier terecht. Vorig jaar hadden we nog een babyboom, dat zal nu niet anders zijn. Die dieren zijn weerloos tegenover honden, vandaar de oproep.”

Wie denkt dat een zeehond in moeilijkheden zit kan het NorthSealteam bellen op het noodnummer 0491/74.32.78.