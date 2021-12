Antwerpse politie sluit twee seksclubs na “ernstige aanwijzigingen van mensenhandel”

Seksclub Play Bunnies in de Molenaarstraat in Ekeren — © Robin Fasseur

In Deurne en in Ekeren heeft de politie, op bevel van burgemeester Bart De Wever (N-VA), twee panden gesloten wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel. Dat meldt de stad Antwerpen in een persbericht.

In Deurne gaat het om een pand in de Bisschoppenhoflaan. Op 29 november voerde de politie er een controle uit naar aanleiding van klachten van buren over prostitutieactiviteiten. Het pand bestaat uit drie appartementen, waarvan er twee verhuurd werden via de seksadvertentiewebsite Redlights. De toegang van het pand was niet slotvast en dus vrij te betreden. De politie trof er verschillende buitenlandse vrouwen aan die het voorwerp uitmaken van seksuele uitbuiting, waarover controle wordt uitgeoefend.

Het gaat vooral om vrouwen die de Engelse en Nederlandse taal niet machtig zijn. Zij worden opgehaald en afgezet en weten soms zelfs niet dat ze zich in Antwerpen bevinden. De sekswerkers betalen huur per dag en moeten hun verdiensten afgeven aan een onbekend persoon die wekelijks de opbrengsten ophaalt. Het pand moet minstens een maand de deuren sluiten.

In de Molenaarsstraat in Ekeren gaat het om een pand dat voor een tweede keer gesloten wordt. Het gaat om de seksuitbating Playbunnies. Op 30 juli besliste de burgemeester om dit pand te sluiten vanwege de verstoring van de openbare orde en verbood er drie weken lang enige vorm van activiteit of uitbating. Op 27 november stelde de politie opnieuw vast dat de sekswerkers werken en slapen in de afwerkkamers van de seksuitbating.

Mensenhandel

Doordat de vrouwen zowel wonen als werken in de afwerkkamers van de uitbating, heeft de uitbaatster duidelijk controle over hen. Ook hier zijn de sekswerkers de Nederlandse en Engelse taal niet machtig. Zij moeten bovenop de huur de helft van hun inkomsten afstaan aan de uitbaatster. Bovendien wordt er op de website van de uitbating reclame gemaakt voor orale seks zonder condoom. Daardoor trekt de uitbaatster een specifiek segment van klanten aan. Door deze sekswerkers te verplichten orale seks zonder condoom aan te bieden, brengt de uitbaatster de gezondheid van de sekswerkers in gevaar. Het pand moet nu twee maanden de deuren sluiten.

De huisvesting en de opvang van kwetsbare vrouwen en het nemen van de controle over hen met als doel seksuele uitbuiting, maken een optreden van de burgemeester noodzakelijk. Uit het geheel van de vaststellingen blijkt dat er minstens ernstige aanwijzingen zijn dat er feiten van mensenhandel plaatsvinden in de appartementen op de eerste en tweede verdieping van het pand in Deurne en in de seksuitbating in Ekeren.