Poolse president spreekt veto uit tegen controversiële mediawet

De Poolse president Andrzej Duda spreekt zijn veto uit tegen de controversiële mediawet die op 17 december in het parlement werd goedgekeurd. Dat heeft hij maandag op de televisie gezegd.

Volgens de wet rond uitzendvergunningen die werd goedgekeurd op vraag van regeringspartij PiS, de partij van Duda, mogen bedrijven uit landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte geen meerderheidsbelang meer bezitten in de Poolse mediabedrijven.

Volgens critici richt de wet zich tegen de omroep TVN, die via een in Nederland geregistreerde holdingmaatschappij deel uitmaakt van de Amerikaanse groep Discovery. De nieuwszender TVN24 neemt een kritische houding aan tegen de Poolse regeringspartij PiS.

De overheid liet dat weer weten dat de wet het medialandschap moet beschermen tegen mogelijk vijandige spelers zoals Rusland.

“Ik heb mijn veto gebruikt”, aldus Duda maandag tijdens een televisietoespraak. Hij liet weten dat hij trouw blijft aan het principe om het medialandschap te beschermen, maar verklaarde ook dat de wet geen bestaande investeringen in vraag moet stellen of mag ingaan tegen internationale akkoorden.

Zowel de Amerikaanse regering als de Europese Commissie hadden kritiek geuit op de wet, die volgens Europa “een verdere bedreiging vormt voor de persvrijheid en de pluraliteit van het medialandschap in Polen”. De Amerikaanse vertegenwoordiger in Warschau, Bix Aliu, had aan de Poolse president gevraagd om de wet te blokkeren.

Op 19 december waren tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de nieuwe wet.