Mechelaar Kevin voor het San Sirostadion in Milaan, waar hij met zijn vader de voetbalwedstrijd Spanje - Frankrijk bijwoonde. Enkele uren later werd de man opgepakt in zijn hotelkamer — © rr

Mechelen

Een 27-jarige Mechelaar zit al ruim twee maanden in een Italiaanse gevangenis omdat hij in 2017 de website van American Airlines had gekraakt. De man werd daardoor internationaal geseind door de Amerikaanse justitie en opgepakt toen hij in Milaan naar het voetbal ging kijken. Als hij aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd, hangt hem 22 jaar cel boven het hoofd.