Hevige sneeuwstormen en ijskoude temperaturen in westen van VS en Canada

Terwijl het bij ons abnormaal warm is voor de tijd van het jaar, kreunt het westen van de VS onder een koudegolf en massa’s sneeuw. Sommige regio’s zijn van de buitenwereld afgesloten.

In het westen van de Verenigde Staten zaten afgelopen weekend duizenden mensen zonder stroom door de hevige sneeuwbuien. Op sommige plaatsen in het noorden van Californië viel op 24 uur tijd tot 76 centimeter sneeuw, waardoor heel wat wegen onbereikbaar waren. En ook in het westen van Canada is het extreem koud.

In de staten Nevada, Utah, Idaho, Montana, Colorado en Californië zijn sinds zondag lawinewaarschuwingen van kracht, omdat er door de hevige sneeuwbuien grote regio’s zijn met onstabiele sneeuw, meldt de Britse openbare omroep BBC maandag.

Onder meer in Washington en Oregon waren er stroomonderbrekingen door het slechte weer. Het noorden van Californië was het zwaarst getroffen: de website Power Outage US, die stroomonderbrekingen rapporteert, meldde maandagochtend vroeg plaatselijke tijd al 28.000 onderbrekingen.

In Nevada, ten noorden van Californië, waarschuwden de autoriteiten voor gevoelstemperaturen tot -48 graden Celsius. “Gevaarlijk koude wind kan al na vijf minuten bevriezingsverschijnselen op de huid veroorzaken”, klonk het.

In Texas, in het zuiden van de VS, is het dan weer extreem warm voor de tijd van het jaar: in Wichita Falls, aan de grens met Oklahoma, werd een recordtemperatuur van 32 graden Celsius gemeten. In Houston klom het kwik tot 27 graden.

Ook in het westen van Canada is het extreem koud. De autoriteiten hebben voor heel de provincie Alberta en voor delen van British Colombia, Saskatchewan en Manitoba waarschuwingen uitgestuurd voor extreem koud weer, meldt CTV News. In Alberta werden gevoelstemperaturen tot -55 graden Celsius verwacht, In Saskatchewan tot -40 graden Celsius.

The Weather Network meldde zondag dat de temperaturen in Canada voor het eerst in acht jaar zakten tot -51 graden Celsius, in Rabbit Kettle in Northwest Tettitories. Het was geleden van februari 2013 dat de temperaturen nog zo laag zakten. Ook in andere weerstations in provincie zakte de temperatuur tot -47 graden Celsius, terwijl de tempatuur in de laatste week van december daar normaal gezien “slechts” zakt tot -10 à -30 graden Celsius.