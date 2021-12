Lichamen van 27 vluchtelingen spoelen aan in Libië

Aan de westkust van Libië, in de buurt van de kuststad Khoms, zijn er 27 lichamen aangespoeld op kerstdag. Onder hen waren er ook twee vrouwen en één baby. De lichamen zijn afkomstig van vluchtelingen die over zee naar Europa probeerden te trekken, maar slachtoffer werden van een schipbreuk. Er werden ook nog drie levenden gered, er wordt nu gezocht naar eventuele anderen die de ramp zouden overleefd kunnen hebben.

Afgaand op de staat van de lichamen zouden ze al enkele dagen schipbreuk geleden hebben. De lichamen werden verzameld op het strand in bodybags en naar een plaatselijk mortuarium overgebracht. De overleden personen waren afkomstig uit het midden van Afrika en op weg naar Europa.

De route over Libië naar Italië en Malta is een van de populairste routes voor vluchtelingen. Het is ook een van de meest dodelijke routes. Volgens cijfers van de VN overleden er in 2021 zo’n 1.500 vluchtelingen. Eer de vluchtelingen in Libië aankomen hebben ze al heel wat moeten doorstaan. Hun tocht naar Europa zetten ze vaak verder in overbevolkte en niet-zeewaardige bootjes die snel zinken.

Slechts enkele dagen geleden stierven er 160 personen in een week tijd in een gelijkaardig incident. Dit jaar probeerden zo’n 30.000 vluchtelingen de oversteek te maken, zij werden onderschept en teruggebracht naar Libië. De Europese Unie werkt nauw samen met de Libische kustwacht om het aantal vluchtelingen die aankomen in Europa terug te dringen. Wie naar Libië terugkeert, wordt ondergebracht in een detentiecentrum.

(tact)