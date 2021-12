Moeder vindt zak crystal meth in doos cornflakes terwijl ze ontbijt maakt "Stel je voor dat mijn kinderen het gegeten hadden”

Een vrouw in Londen deed een schokkende ontdekking toen ze het ontbijt voor haar kinderen aan het klaarmaken was. In een pak ontbijtgranen trof ze een zak met crystal meth aan.

Toen de 25-jarige Haisam Nassir het plastic zakje met kristallen tussen de Golden Morn-maïsvlokken zag, had ze al een vermoeden dat het crystal meth was. Ze bracht de zak naar de politie en daar werd bevestigd dat het inderdaad om de zeer verslavende methamfetamine ging.

Naar schatting bevatte de zak ongeveer 450 gram crystal meth. Dit is meer dan 100.000 euro.

Gevaarlijk

De moeder van vier kinderen, van 3, 2 en een tweeling van 1 jaar oud, is erg geschrokken van deze ontdekking. De kinderen waren namelijk al uit de doos aan het snoepen voordat de zak tevoorschijn kwam. “Stel je voor dat het was gebarsten en mijn kinderen het gegeten hadden. Dit had dodelijk kunnen zijn”, zegt ze tegenover The Sun.

De kinderen zijn ter controle onderzocht in het ziekenhuis. Maar gelukkig hadden zij geen crystal meth toegediend gekregen.

Producent Nestlé heeft de zaak onderzocht en claimt dat de zak is toegevoegd nadat het product Nigeria had verlaten, waar de cornflakes geproduceerd worden.