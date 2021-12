Deze voornamen werden dit jaar het vaakst gegeven in Vlaanderen

Dit jaar werden maar liefst 8.734 verschillende meisjesnamen en 8.539 verschillende jongensnamen gegeven volgens een telling van Kind & Gezin. Er zijn dus heel wat unieke namen. En toch ziet de top vijf van meisjes- en jongensnamen er niet veel anders uit dan afgelopen jaar.

In 2021 kregen 325 meisjes de naam Olivia, dat zijn er 37 meer dan afgelopen jaar. Het is intussen al het derde jaar op rij de populairste naam in het Vlaams Gewest. Op nummer twee staat Ella, vorig jaar nog nummer 5. Marie krijgt brons met 257 meisjes die de naam kregen dit jaar. Mila (26) en Nora (250) vervolledigen de top 5.

Voor de jongens is er ook weinig verschil, want de top drie ziet er exact uit als vorig jaar. Opnieuw staat Noah, met 351 jongens die de naam kregen, op nummer één. Sinds 2017 al staat de naam in de top drie. Arthur (324) staat op twee en op drie staat opnieuw de naam Jules (298). De top vijf ziet er wel plots anders uit want Leon (287) en Louis (275) stoten Finn en Lucas uit de top vijf.

LEES OOK. Hoeveel naamgenoten heb jij in jouw gemeente? En wat zijn de populairste namen? Ontdek het hier (+)

Provinciale verschillen

Er zijn ook heel wat provinciale verschillen waardoor de top vijf er in elke provincie lichtjes anders uitziet. Vooral in Limburg is het verschil erg groot.

Benieuwd hoe populair jouw voornaam was de afgelopen jaren?