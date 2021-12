Nederlanders winkelen massaal in Antwerpen, en dat zorgt voor lange files: “Ongezien voor een vakantiedag”

Sinds de niet-essentiële winkels in Nederland dicht zijn, komen onze noorderburen massaal in ons land winkelen. Maandag stond er zelfs vijf kilometer file aan de Nederlands-Belgische grens. En ook op de E19 richting Antwerpen stonden er de hele dag accordeonfiles.

“Ongezien voor een vakantiedag”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Bijna nergens in Vlaanderen waren er vandaag verkeersproblemen, behalve dan op enkele plaatsen waar een ongeval gebeurde. Alleen op de E19 tussen de grensovergang in Meer en Antwerpen was het zeer druk. Ongezien druk, zeg maar.”

Maar ook in het centrum van Antwerpen vielen de Nederlandse kentekens op. “Onder meer in de Brabantstunnel onder het Operaplein stonden opvallend veel files”, zegt Peter Bruyninck.

5 kilometer file

Eerder op de dag kondigde de Nederlandse ANWB files aan op de de A27 en A58. Daar stond zo’n 5 kilometer file richting België.

“Nu in Nederland zomaar winkelen niet mogelijk is, vertrekken mensen naar België. De winkels, horecagelegenheden, kappers en andere contactberoepen zijn daar open”, klonk het.

Laatste eindejaarsinkopen

Op de E314 gebeurde vanmiddag een ongeval met een vrachtwagen geladen met papier. “Richting Nederland kon het verkeer over de pechstrook. Richting Genk/Lummen stond er op een gegeven moment een file van 8 kilometer. Voor een dag waarop veel mensen met vakantie zijn, is dat zeer uitzonderlijk. Ook daar zagen we veel Nederlanders die wellicht richting Maasmechelen Village reden om de laatste eindejaarsinkopen te doen”, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Sinds Nederland de niet-essentiële winkels sloot en de horeca er in de vooravond dicht gaat, komen ze massaal naar ons land. Maar vandaag, maandag, was het uitzonderlijk. En dat zal wellicht ook de rest van de week nog zo zijn, vreest de politie.

Stewards spraken mensen op de Meir aan met de vraag een mondmasker te dragen.