Palma beperkt aantal cruiseschepen dat er mag aanmeren

In Palma mogen volgende zomer nog maar drie cruiseschepen per dag aanmeren. Nu zijn dat er meestal een stuk of acht. Op een schip zitten gemakkelijk 3.000 tot 4.000 passagiers die op het eiland worden losgelaten en die volgens de lokale horeca weinig spenderen. Maar de maatregel zou vooral uit milieuoverweging worden genomen.

Eerder besliste Venetië al om geen cruiseschepen meer toe te laten op bepaalde plaatsen omdat ze een bedreiging vormen voor het milieu maar ook voor de historische gebouwen.

Nu heeft ook Palma beslist om paal en perk te stellen aan het massatoerisme door cruiseschepen. In een referendum was twee jaar geleden al gevraagd om maar één cruiseschip per dag meer toe te laten. Maar het zijn er uiteindelijk drie geworden. De deal wordt historisch genoemd, al is nog niet iedereen er van overtuigd dat de overheid er streng zal op controleren en de economische belangen van het land niet zullen primeren.

De stoet cruiseschepen die naar Palma vaart is al jaren een bron van ergernis bij de bevolking, waarbij milieuproblemen worden afgezet tegen de economische belangen. Dagelijks leggen zo’n acht megaschepen aan, goed voor om en bij de 22.000 toeristen. Die overspoelen het eiland maar spenderen er weinig geld omdat ze meestal all-in reizen. Vaak krijgen ze een lunchpakket mee en tegen het avondeten gaan ze weer aan boord.

Ook Dubrovnik in Kroatië en Aalborg in Denemarken gaan het aantal cruiseschepen beperken omdat ook die steden de overlast beu zijn.