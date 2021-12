In het holst van de nacht werd ‘De Pilaar van de schaamte’ afgebroken. — © REUTERS

Als een dief in de nacht. Zo hebben enkele universiteiten in Hongkong de afgelopen dagen minstens drie monumenten weggehaald, omdat ze herinneren aan de opstand op het Tienanmenplein uit 1989. Na het invoeren van de Veiligheidswet vorig jaar, wordt de invloed van Peking steeds meer voelbaar in Hongkong.