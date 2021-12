Eerste niet-moslimkoppel trouwt voor de wet in Emiraten

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is voor het eerst een akte voor een burgerlijk huwelijk aan een niet-moslimpaar uitgegeven. Dat heeft WAM, het officiële persagentschap van het land, maandag bekendgemaakt. De Golfstaat probeert zich, onder andere met deze versoepelde wetgeving, al langer een progressief en liberaal imago aan te meten.

Een Canadees niet-moslimstel trouwde in de hoofdstad Abu Dhabi en werd het het eerste echtpaar dat trouwde onder de nieuwe wet over de persoonlijke status van niet-moslims.

Burgerlijke huwelijken zijn zeldzaam in het Midden-Oosten. In verschillende landen in de regio is trouwen voor de wet niet toegestaan. Maar in sommige landen, zoals Algerije en Tunesië, kan het wel, al dan niet onder bepaalde voorwaarden.

De VAE, waar 90 procent van de bevolking expats zijn, hebben de laatste jaren een grote moderniseringsoperatie doorgevoerd om een van de meer progressieve landen in de Golfregio te worden. Om de VAE aantrekkelijker te maken laten de autoriteiten onder meer samenwonen toe, werden de regels rond alcohol versoepeld en kunnen buitenlanders voor een lange periode in het land verblijven.

Vanaf 1 januari voeren de VAE ook het westerse weekend in, op zaterdag en zondag. In de andere moslimlanden in de regio loopt het weekend van vrijdag (de dag van het belangrijke vrijdaggebed) tot zaterdag.