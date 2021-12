Igor de Camargo en Vinicius Souza, de Brazilianen van KV Mechelen: “Kerstvoetbal? Een gebrek aan respect voor ons geloof”

Um feliz Natal, repleto de amor, amizade e alegria! Igor de Camargo en Vinicius Souza spraken hun eindejaarswensen al uit op de social media-kanalen van KV Mechelen en herhalen ze graag voor de lezers van Gazet van Antwerpen. In een kerstinterview spreken de Brazilianen over hun kerstweekend, de zin (of vooral de onzin) van kerstvoetbal én hun toekomst. “Als het van mij afhangt, blijf ik nog een jaartje langer bij KV”, verklapt Souza zijn nieuwjaarswens voor 2022.