De feestdagen viert ze op eenzame hoogte: jonge Belgische pilote die wereldrecordpoging doet, vliegt nu ergens boven Sri Lanka

Zara vertrok op 18 augustus in Kortrijk voor haar reis rond de wereld. — © Stefaan Beel

Normaal zou Zara Rutherford (19) dezer dagen thuis aan de feesttafel zitten in Sint-Genesius-Rode. Met het wereldrecord ‘jongste vrouw die solo de wereld rondvloog’ in een kader tegen de muur. Maar door ijskoud weer, problemen met haar visum, een supertyfoon, strenge coronamaatregelen,... liep haar recordpoging zo veel vertraging op dat ze nu pas ergens boven Sri Lanka hangt. Al laat ze het niet aan haar hart komen. “Het is één groot avontuur. Ik zie wel wanneer ik thuis raak.”