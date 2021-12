Frankrijk neemt strengere maatregelen en kondigt vaccinatiepas aan

Frankrijk voert geen avondklok in op oudejaarsavond. En de scholen gaan gewoon weer open op 3 januari. Maar er komen wel een aantal verstrengingen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Zo zal wie op café of restaurant wil, vanaf midden januari een vaccinatiepas moeten kunnen voorleggen. Al moet dat nog definitief worden goedgekeurd.

Premier Jean Castex en minister van Volksgezondheid Olivier Véran hebben zopas op een persconferentie aangekondigd dat het virus weer meer slachtoffers maakt in Frankrijk. Daarom komen er extra maatregelen.

De gezondheidspas wordt omgevormd tot een vaccinatiepas. “Het zal nodig zijn om te worden gevaccineerd om toegang te krijgen tot de plaatsen die vandaag nog onderworpen zijn aan de gezondheidspas”, kondigde Jean Castex aan. Als de wet wordt aangenomen zal deze op 15 januari in werking treden.

Frankrijk gaat dus voor het 1G-beleid. Dat is het meest ingrijpende niveau: alleen gevaccineerden mogen op café op restaurant.

De premier kondigde ook nog aan dat de Franse bevolking vanaf dinsdag hun herhalingsdosis van het coronavaccin kunnen krijgen drie maanden na de tweede injectie, dus niet langer na vier maanden.

“We zullen de start van het schooljaar niet uitstellen, noch zullen we in de hogescholen en middelbare scholen overschakelen op afstandsonderwijs”, zei Castex verder. En er komt geen avondklok op oudejaarsavond.

Vanaf het begin van het schooljaar en voor een periode van drie weken zal telewerken wel verplicht worden gesteld in alle bedrijven en voor alle werknemers voor wie het mogelijk is en dat minimaal drie dagen per week en vier dagen per week waar dat mogelijk is.

Castex zei ook dat vanaf 3 januari gedurende drie weken klanten in bars en cafés niet langer rechtstaand mogen consumeren. Dat mag dan enkel nog zittend aan tafel, aldus de premier.

Het mondmasker wordt ook weer verplicht in openbare ruimtes en in sommige steden.

En de boetes voor valse gezondheidspassen stijgen gevoelig omdat er te veel misbruiken zijn.

De Franse regering zal ook de isolatieregels voor mensen die positief hebben getest op COVID-19, en hun contacten, aanpassen. De duur van die isolatie wordt op het einde van de week bepaald, aldus Castex.

In Frankrijk zijn de afgelopen 24 uur 256 mensen overleden aan een complicatie van Covid-19 en 16.921 patiënten liggen in het ziekenhuis, waarvan 3.333 op de intensive care, zegt minister van Volksgezondheid Olivier Véran.