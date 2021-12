Thorgan Hazard en Janice Cayman scoorden de mooiste goals van het jaar bij nationale ploeg

© Pool via REUTERS

Fans verkozen de pegel van Hazard tijdens de achtste finale van het EK, in de 1-0 zege tegen Portugal, tot mooiste doelpunt van 2021 bij de Rode Duivels. De middenvelder van Borussia Dortmund was eveneens met een ander EK-doelpunt, na een knappe aanval tegen Denemarken, genomineerd. Ook Kevin De Bruyne, met een doelpunt op het EK tegen Denemarken, en Alexis Saelemaekers, met een goal in de WK-voorronde tegen Tsjechië, behoorden tot de kanshebbers.

Bij de Red Flames viel een knappe overhoekse knal van Cayman tegen Polen in de prijzen. Tessa Wullaert, met een doelpunt tegen Armenië, en Jassina Blom, met een treffer tegen Albanië, waren de overige genomineerden.

Janice Cayman (11) viert haar treffer. — © BELGA

