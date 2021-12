Seraing zet coach Jordi Condom aan de deur na nieuwe nederlaag: “Ik heb enkele weken geleden mijn ontslag al gegeven”

Condom was sinds deze zomer hoofdcoach op Le Pairay. Onder zijn leiding haalde de promovendus 19 punten in 21 speeldagen. De competitiestart was nochtans veelbelovend met overwinningen in de zomer tegen KV Mechelen, Cercle Brugge en Eupen.

December werd echter een rampmaand voor de Luikenaars. Na nederlagen tegen achtereenvolgens Club Brugge, Anderlecht, Cercle Brugge, Kortrijk en KV Mechelen nemen Seraing en Condom in onderling overleg afscheid van elkaar. Het bericht stond nog voor het einde van het duel tegen KV Mechelen op de clubwebsite.

“Ik heb enkele weken geleden mijn ontslag al gegeven”, verraste Condom na de match in Mechelen voor de microfoon van Eleven Sports. “Met de club was afgesproken dat ik tot vandaag zou blijven. Verder was niemand ervan op de hoogte. Aan het begin van het seizoen kende ik persoonlijke moeilijkheden. Trainer zijn vraagt veel energie van mij. Het team is te snel naar 1A gepromoveerd. Het is zoals in de keuken. Je mist enkele ingrediënten om het gerecht compleet te maken. Ik moet op dit moment stoppen voor mijn gezondheid, voor mijn gezin en omdat er nog iets anders in het leven is dan voetbal.”

Seraing was voor Condom de derde Belgische club. Eerder was de Spanjaard in ons land actief voor Eupen en Roeselare. In eigen land was hij jarenlang jeugdtrainer bij FC Barcelona.