Opmerkelijk reactie na Beerschot - Anderlecht: “Holzhauser besliste zelf om achterin te gaan staan”

Beerschot-doelman Mike Vanhamel was na de 0-7 nederlaag tegen Anderlecht scherp voor de tactische keuzes van coach Torrente en voor de mentaliteit van zijn ploegmaats. “Het is een veldbezetting die ons al een heel jaar niet ligt”, klonk het.

“Als we twee spelers of meer op de flanken tegenover ons hebben, is het moeilijk, want wij hebben daar zelf maar één speler staan om het centrum te sluiten. Met de kwaliteit van Anderlecht en het gevaar dat Sergio Gomez kan creëren, moet je daar véél korter opzitten. Onze lopende spelers moeten veel meer vechten. Na tien minuten liepen we al achter de feiten aan en stond het al 0-2. En dan pakken we nog dom rood.”

Holzhauser pakte de rode kaart nadat de aanvallende middenvelder als centrale verdediger was gaan spelen. “Het is niet de eerste keer dat spelers hier of bij een andere club op een gegeven moment een beslissing nemen op het veld zonder overleg met de coach”, zei Vanhamel. “Rapha is een heel ervaren speler. We moeten een kat ook een kat noemen. Op het moment dat hij centraal achterin ging spelen, hadden we iets meer controle over de lopende spelers en over de bal. Oké, hij maakt een fout, maar we hadden hem nodig achterin. Al misten we hem zo wel op het middenveld. Maar goed, we hebben op dit moment geen twee Holzhausers lopen.” Zo leek Van­hamel wel achter de keuze van Holzhauser te staan.

© BELGA

Nieuwe doelman?

De doelman probeerde tot slot toch nog positief te blijven en blijft geloven dat de degradatie ontlopen nog mogelijk is. “Ik denk dat we nog altijd die strohalm moeten vasthouden. Het zijn tien punten achterstand, maar als gerechtigheid geschiedt, krijgen we nog drie punten van die match tegen Standard. We kunnen rekenen zoveel we willen, maar we moeten het brengen op het veld. We moeten zeker niet kijken naar het bestuur of naar onze supporters. Die waren fantastisch tot nu toe. We moeten het in onszelf gaan zoeken. Het zijn grotendeels dezelfde spelers als vorig jaar. We moeten die mentaliteit en dat geloof terugvinden. Ik denk dat dat het grootste debacle is.”

Met de wintermercato voor de deur ziet Vanhamel wel enkele nieuwe spelers komen. “We kunnen op elke positie een speler binnenhalen. Ook een doelman, zeker als je kijkt naar deze wedstrijd. Het is een schande dat we zeven goals pakken, zeker in een thuiswedstrijd. Ik hoop dat het de laatste keer is dat ik dit meemaak.” (vva)