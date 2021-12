Supertalent Rayane Bounida (15) vraagt te veel geld bij Anderlecht: raakt de kloof nog overbrugd?

Anderlecht onderhandelt met Rayane Bounida. Het supertalent is in maart 15 jaar geworden en kan dus zijn eerste profcontract tekenen. Alleen is de dribbelaar erg gegeerd en liggen zijn financiële eisen momenteel véél te hoog. Raakt de kloof nog overbrugd?

Bounida is nochtans een fenomeen. De Belgisch-Marokkaanse tiener is technisch superieur, heeft 329.000 volgers op Instagram en sportmerk Nike gelooft dat hij een ster kan worden. Anderlecht wil het supertalent erg graag vastleggen, maar Europese topclubs als PSG en Man City trekken aan zijn mouw. Bij Ajax kreeg hij onlangs zelfs een rondleiding.

Op de dag van zijn vijftiende verjaardag wilde Bounida nog geen profcontract tekenen omdat hij wou focussen op zijn opleiding en school, maar ondertussen is de situatie veranderd. Anderlecht knoopte gesprekken aan, maar de eisen van Bounida (en zijn entourage) zijn momenteel te hoog. Paars-wit heeft een kader opgesteld dat bepaalt wat jeugdspelers kunnen verdienen. Dat is tot op zekere hoogte flexibel, zodat er inspanningen kunnen worden gedaan voor uitzonderlijke talenten – dat gebeurde onder meer bij Doku – maar er zijn natuurlijk limieten.

Het water tussen Bounida en Anderlecht is op dit ogenblik veel te diep, maar alle partijen zijn nog on speaking terms in de hoop een oplossing te vinden. Komt er geen handtekening, dan kan Bounida weg in Brussel voor een opleidingsvergoeding. (jug, ybw)