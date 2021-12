KV Kortrijk eist forfaitzege tegen Antwerp (en overweegt nog andere juridische stappen)

KV Kortrijk heeft de voetbalbond (KBVB) gevraagd om de uitgestelde wedstrijd tegen Antwerp om te zetten in een forfaitzege met 3-0. Het baseert zich daarvoor op artikel B7.37 van het bondsreglement. Dat zegt dat een ploeg met forfait wint indien de tegenstander niet komt opdagen op het reglementaire uur, met een voldoende aantal spelers.

Of de bond KV Kortrijk in zijn zienswijze zal volgen, is zeer de vraag. De kalendermanager van de KBVB besliste zaterdag de competitiewedstrijd tussen Kortrijk en Antwerp uit te stellen vanwege te veel positieve coronagevallen. Antwerp weet zich gedekt door de beslissing van de kalendermanager en gaat ervan uit dat de wedstrijd in januari kan worden gespeeld.

KV Kortrijk overweegt ook andere juridische stappen, onder meer een procedure bij het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Het stelt dat de Pro League en de bond de eigen reglementen niet hebben gevolgd. In tegenstelling tot vorig seizoen is er immers geen regel die zegt dat ploegen een wedstrijd kunnen laten uitstellen vanwege positieve coronagevallen. De Pro League stemt pas op 10 januari over een nieuw voorstel om uitstel door corona opnieuw mogelijk te maken.