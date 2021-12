Rode Duivels Jason Denayer staat op het lijstje van Newcastle United

Het Engelse Newcastle toont interesse in Jason Denayer (26). De Rode Duivel is komende zomer einde contract bij Olympique Lyon en voorlopig werd er nog geen akkoord gevonden om die verbintenis te verlengen.

Vanaf 1 januari mogen spelers onderhandelen met potentiële nieuwe clubs over een transfer na afloop van hun contract. Vanuit meerdere Europese topcompetities wordt er dan ook gesnuffeld aan Denayer. Een van de ploegen die de verdediger van Lyon op het lijstje heeft staan, is Newcastle. The Magpies werden in oktober overgenomen door een Saudisch investeringsfonds en kort daarna werd manager Steve Bruce ontslagen en vervangen door Eddie Howe. Die krijgt nu de ruimte om te bouwen aan een nieuwe ploeg.

Newcastle is sinds de overname financieel een pak slagkrachtiger geworden. Alleen is de club, die voorlaatste staat in de Premier League, dit seizoen nog verwikkeld in een strijd tegen de degradatie. Dat maakt dat veel spelers (nog) niet staan te springen voor een transfer.