Man bekent huisgenoot te hebben onthoofd in Frankrijk

Een 52-jarige man heeft toegegeven dat hij zijn 31-jarige huisgenoot vorige week heeft vermoord en onthoofd nabij de Franse plaats Montauban, in het zuidwesten van het land. Het lichaam werd vrijdag dicht bij het huis van de verdachte en het slachtoffer langs de weg gevonden en de verdachte werd zaterdag opgepakt.

De huisgenoot van het slachtoffer heeft maandag bekend dat ze in de nacht van donderdag op vrijdag ruzie kregen nadat ze die avond samen hadden gedronken. De verdachte zegt dat hij het slachtoffer heeft “geschopt en gestoken” totdat hij dood was. Daarna heeft hij het lichaam in stukken gehakt om het beter te kunnen verbergen, aldus de aanklager.

De verdachte is eerder al veroordeeld, wegens exhibitionisme en doodsbedreigingen.