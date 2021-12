Tweede tijdcapsule gevonden onder beeld van omstreden generaal Lee

In de Amerikaanse staat Virginia is in het voetstuk, waarop tot voor kort een bronzen beeld van generaal Robert E. Lee stond, een tweede tijdcapsule gevonden. Vorige week vonden bouwvakkers die het voetstuk aan het weghalen zijn al een doos met daarin onder meer een almanak uit 1875.

De nieuwe vondst is een koperen doos, waarvan onderzoekers denken dat het de tijdcapsule is die volgens een krantenartikel uit 1887 in het voetstuk is achtergelaten. Er zouden onder meer kogels, kaarten en munten van de Confederatie in zitten. Ook zou er een zeldzame foto in zitten van de vermoorde president Abraham Lincoln die in zijn kist ligt.

Het standbeeld van Lee is eerder dit jaar weggehaald omdat hij een omstreden figuur is uit de Amerikaanse geschiedenis. De generaal vocht tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) aan de kant van de Confederatie, de zuidelijke staten die onafhankelijkheid nastreefden en de slavernij wilden behouden.

De tijdcapsule wordt dinsdag opengemaakt, om 19.00 uur Belgische tijd.

© AP

© AP