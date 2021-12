Australische tiener riskeert twee jaar cel omdat hij op stap ging met corona

Een 19-jarige man riskeert mogelijk een celstraf van twee jaar, omdat hij ging feesten in een nachtclub in het Australische Adelaide terwijl hij in quarantaine moest zitten na een positieve Covid-test. De politie van Zuid-Australië kon hem arresteren.

De tiener wordt ervan beschuldigd de regels omtrent de coronapandemie niet te volgen. Hij werd op borgtocht vrijgelaten en verschijnt op 18 februari voor de rechtbank. Hij riskeert een maximumstraf van 20.000 Australische dollar (12.800 euro) of een gevangenisstraf van twee jaar.

Australië vecht momenteel tegen de grootste en meest wijdverspreide uitbraken van het coronavirus, nu de omikronvariant in elke staat is opgedoken. De verschillende staten hebben intussen nieuwe beperkingen opgelegd. In het grootste deel van het land is het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht.