Oekraïense burgers trainen in bossen voor Russische invasie: al 100.000 reservisten

In de bossen rond hoofdstad Kiev worden Oekraïense reservisten getraind voor een mogelijke Russische invasie. “Iedere persoon in dit land moet weten wat ze moeten doen als de vijand het land binnenvalt”, zegt de 19-jarige student Daniil Larin, een van de ongeveer vijftig burgers die recent werden getraind.

De afgelopen weken hebben vele tientallen Oekraïners zich gemeld als reservist, voor het geval de Russen het land inderdaad binnenvallen. In totaal zijn er nu zo’n 100.000 reservisten.

Het Oekraïense leger telt 215.000 soldaten, die sinds 2014 in het oosten van het land vechten tegen het door Rusland gesteunde rebellenleger. Het conflict kostte al aan 13.000 mensen het leven.

Oekraïne vreest een Russische inval omdat het langs de grens tussen de twee landen aan troepenopbouw doet. Ook de EU en de VS vrezen een invasie. Moskou heeft berichten over een mogelijke invasie afgedaan als een poging om voor onrust te zorgen.

Maandag werd bekend dat de VS en Rusland op 10 januari een veiligheidsoverleg hebben gepland. In de dagen nadien zouden Russische vertegenwoordigers ook samenzitten met de NAVO en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).