Paul Magnette: “We hebben ons collectief vergist bij laatste Overlegcomité”

Magnette erkende dat er geen objectieve reden was om de culturele sector te sluiten, maar dat die is meegenomen in een beslissing die alle indooractiviteiten viseerde. “We hadden dat kunnen voorkomen als de minister van Cultuur op basis van criteria als ventilatie, maskergebruik en coronapas een certificaat had ingevoerd waarmee culturele instellingen hadden kunnen voortwerken”.

De PS-voorzitter wijst ook naar de Bénédicte Linard van Ecolo, de minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap. Die had volgens hem de algemene maatregel kunnen voorkomen.

Volgens Magnette moet de politiek de kerstvakantie gebruiken om het crisisbeheer in vraag te stellen, het vertrouwen te herstellen en werk te maken van algemene maatregelen. Hij pleitte voor een debat over verplichte vaccinatie en over de hervorming van de gezondheidszorg.