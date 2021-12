Zelf zal hij het niet kunnen geloven, maar Zlatan Ibrahimovic is niét Zweeds Voetballer van het Jaar

Niet Zlatan Ibrahimovic, maar Emil Forsberg is maandag in Zweden verkozen tot Speler van het Jaar. De dertigjarige aanvaller van RB Leipzig won de prijs van de Zweedse voetbalbond voor de eerste keer.

© AFP

Forsberg speelde een erg belangrijke rol voor Zweden op het EK voetbal van afgelopen zomer. Hij scoorde drie maal in de groepsfase en was ook nog een keer trefzeker in de verloren achtste finale tegen Oekraïne.

Voor Leipzig scoorde hij dit seizoen zes keer, waaronder twee maal in de 0-5 zege bij Club Brugge in de groepsfase van de Champions League eind november.

© AFP

Op de erelijst van de trofee volgt Forsberg (uiteraard) Zlatan Ibrahimovic op, die al twaalf keer werd uitgeroepen tot Zweeds voetballer van het jaar. In 1997 viel die eer te beurt aan een speler uit de Belgische competitie: Pär Zetterberg van Anderlecht.