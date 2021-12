KMI waarschuwt voor hevige rukwinden en regen, noodnummer 1722 geactiveerd

De wind neemt dinsdag door de dag aan kracht toe, met rukwinden die kunnen oplopen tot 70 à 80 km/u, aan zee zelfs tot 90 km/u, meldde het weerinstituut.

De wind waait eerst nog matig uit zuidelijke richtingen, maar neemt nadien toe tot vrij krachtig of lokaal krachtig uit zuidwestelijke richtingen. Vooral in de namiddag behoren fellere windstoten tot 70 of 80 km/u tot de mogelijkheden, voornamelijk in het westen en noorden van het land. Bovendien wordt het licht onstabiel waardoor er tijdens een felle bui plaatselijk nog hevigere rukwinden kunnen voorkomen. Voor heel Vlaanderen en Brussel geldt code geel voor wind en regen.

Voor storm- of waterschade die niet levensbedreigend is, maar waarvoor de bijstand van de brandweer noodzakelijk is, kunnen mensen een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Op die manier raakt het noodnummer 112 voor mogelijk levensbedreigende situaties niet overbelast.