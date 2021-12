Kortrijk haalt eerste Japanner naar Guldensporenstadion

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 24-jarige Watanabe, die tot dusver een cap bij de nationale ploeg telt, is de eerste Japanner die in het Guldensporenstadion neerstrijkt. “KV Kortrijk had al voetballers uit tientallen landen in zijn kern maar nog nooit eerder een speler uit Japan”, klinkt het in een mededeling van de Kerels. “Watanabe speelde met FC Tokyo alle wedstrijden waarvoor hij beschikbaar was. Hij was er een certitude in het hart van de defensie.” Watanabe komt begin 2022 in Kortrijk aan.

Kortrijk staat momenteel op de achtste plaats in de Jupiler Pro League met 31 punten uit twintig wedstrijden. (belga)