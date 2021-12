Politie zoekt opnieuw naar relschoppers van coronabetoging: foto’s verspreid van 15 personen

Tijdens de coronabetoging in Brussel op 21 november raakten meerdere politieagenten gewond en werd ook heel wat materiële schade veroorzaakt. In dat kader zijn speurders van de politie op zoek naar de identiteit van meerdere personen.

Eind november verspreidde de politie al een opsporingsbericht om de identiteit te achterhalen van negentien personen die op 21 november mee betoogden tegen de coronamaatregelen in Brussel. Begin december bleek dat zeven van de negentien personen geïdentificeerd waren en uitgenodigd zouden worden voor verhoor. Nu heeft de politie opnieuw een opsporingsbericht verspreid, het gaat om andere personen dan de eerder gezochte relschoppers. Zie hieronder.

Persoon 1 heeft lang, blond-ros haar en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte jas, een groene sweater met kap en een zwart vissershoedje.

Persoon 2 heeft donker haar en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe donsjas.

Persoon 3 heeft lichtbruin haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een oranje coltrui en een kakigroene jas met kap.

Persoon 4 heeft lichtbruin, gekruld haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een sweater met kap en een zwarte jas.

Persoon 5 droeg een zwarte muts en een grijze jas met kap en een witte sjaal met motief.

Persoon 6 heeft kort, bruin haar en een stoppelbaard.

Persoon 7 heeft een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwgroene sweater met kap en een beige pet.

Persoon 8 heeft kort, donker haar en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte donsjas met kap.

Persoon 9 heeft donker haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwart T-shirt met geel embleem en een blauwe jeansvest met een witte teddy voering.

Persoon 10 heeft een stoppelbaard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte jas en een rode sjaal.

Persoon 11 heeft lichtbruin haar en een stoppelbaard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte sweater met kap en een zwarte jas.

Persoon 12 droeg hij een afgewassen blauwe jeans en een blauwe jas met een rode en een witte streep op de voorkant.

Persoon 13 heeft donker haar dat kort geschoren is op de zijkanten en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte donsjas met een gele voering.

Persoon 14 heeft voorhoofdskaalheid en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij lichtbruine broek, een blauwe pull en een grijze jas.

Persoon 15 draagt een bril. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een pet en een lichtkleurige sjaal.

De politie roept op om contact op te nemen met de speurders indien iemand een van de personen herkent. Dat kan via opsporingen@police.belgium.eu of (anoniem) via het gratis nummer 0800/30 300.