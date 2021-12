Rapper Valtònyc die naar België vluchtte toch niet overgeleverd aan Spanje

De Spaanse rapper Valtònyc, die wegens zijn omstreden liedjesteksten tot drieënhalf jaar gevangenis veroordeeld werd en naar België was gevlucht, wordt niet overgeleverd aan Spanje. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) dinsdag beslist, nadat het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de Belgische wet op de majesteitsschennis in strijd is met de Grondwet.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen had een Europees aanhoudingsmandaat gekregen voor Josep Miquel Arenas alias Valtònyc. De op Mallorca geboren Valtònyc was er door het hof van de Balearen in 2017 schuldig aan bevonden dat hij in zijn teksten terrorisme had verheerlijkt, de kroon had geprovoceerd en politici had bedreigd met de dood. Het hooggerechtshof had het vonnis in februari 2018, ondanks protest in heel het land, bevestigd.

De termijn voor het begin van zijn straf in Spanje was voor de artiest op 24 mei 2018 vorig jaar afgelopen, maar hij was eerder al naar het buitenland vertrokken. De rapper had een foto op Twitter gepost van zichzelf en een familielid, genomen aan de Korenlei in het centrum van Gent. Valtònyc bood zich later aan bij de politie en werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

De raadkamer besliste in september 2018 dat Valtònyc niet overgeleverd moet worden. Het parket ging echter in beroep, waardoor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling moest beslissen over de overlevering. De zaak werd eerder uitgesteld omdat de KI aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg twee prejudiciële vragen stelde in verband met de strafmaat. Het Europees Hof oordeelde in maart dat België niet verplicht was om Valtònyc automatisch uit te leveren op basis van het Europees aanhoudingsbevel dat de Spaanse justitie tegen hem uitgevaardigd heeft.

De kamer van inbeschuldigingstelling besliste daarna om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof in verband met de wet op de majesteitsschennis uit 1847. Valtònyc was veroordeeld wegens smaad aan en ernstige beledigingen van de Spaanse Kroon, maar het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de Belgische wet op de majesteitsschennis in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Voor feiten die in ons land niet verboden zijn, mag België normaal niet uitleveren. De KI heeft dinsdag geoordeeld dat Valtònyc niet overgeleverd wordt. Tegen die beslissing is enkel cassatieberoep mogelijk.