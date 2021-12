Onderzoek VAB: Vlamingen nemen vaker de auto en in deze gemeentes kan je het goedkoopst tanken

Vlamingen laten het openbaar vervoer vaker links liggen als vervoersmiddel, en kiezen voor alternatieven zoals de fiets of de auto. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van VAB, een online bevraging van 2.000 Vlamingen eind november. Omdat de brandstofprijzen nu hoger liggen dan vorig jaar, geeft VAB ook tips om zuiniger te rijden en waar je het goedkoopst kan tanken.

Uit de rondvraag moet blijken dat een op de drie respondenten die regelmatig het openbaar vervoer gebruikten, is overgestapt op een ander vervoersmiddel voor zijn verplaatsingen. Zo geeft 17 procent aan vaker dan voor de coronacrisis de auto te gebruiken om te gaan werken. En zes op de tien mensen die af en toe trein, tram of bus namen, mijden die nu, zegt VAB.

Het autogebruik is dus toegenomen, maar tegelijkertijd liggen de brandstofprijzen ook zowat een kwart hoger dan een jaar geleden. Op basis van de maximumprijzen van 20 december kostte een tankbeurt van 50 liter benzine 17,15 euro meer dan eind vorig jaar, diesel tanken kostte 16,4 euro meer.

© VAB

Goedkoopst tanken

VAB geeft een aantal tips om minder geld kwijt te zijn. Dat kan door zuiniger te rijden: anticiperend rijden en bruusk remmen vermijden, uitbollen voor een rood licht, liever 100 kilometer per uur rijden dan 130 kilometer per uur, airco en achterruitverwarming niet onnodig inschakelen ...

Daarnaast kan je ook op zoek gaan naar de goedkoopste tankstations. In Vlaanderen vind je die volgens VAB gemiddeld genomen in de provincie Oost-Vlaanderen, gevolgd door Vlaams-Brabant. In Sint-Niklaas vond de mobiliteitsclub het tankstation met de grootste korting op de maximumprijzen.

“In het algemeen zijn tankstations aan de snelwegen vaak duurder”, zegt woordvoerder Joni Junes. “In gemeentes waar veel tankstations zijn, kan de prijs lager liggen omdat er meer concurrentie is. Daar worden vaker kortingen aangekondigd. Vaak is dat op vaste tijdstippen, zoals ‘dolle dinsdag’.” Ook zijn onbemande tankstations steeds goedkoper dan bemande tankstations. “Er zijn immers geen personeelkosten te betalen”, klinkt het.