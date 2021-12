Doden en gewonden bij schietpartijen in Denver

Bij een reeks schietincidenten in en rond de Amerikaanse stad Denver, in de deelstaat Colorado, heeft een man maandagavond minstens drie mensen gedood. Dat meldde de politie. Er vielen ook meerdere gewonden, onder wie een agent.

De politie meldde vier schietincidenten in Denver en Lakewood, net buiten de stad. In totaal vielen daarbij drie doden.

Ook de verdachte kwam vervolgens om tijdens een vuurgevecht met de politie. Het is niet duidelijk of hij door een agent werd gedood.

Het motief van de verdachte is niet duidelijk. Ook over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.