Speciale VN-gezant “diep verontrust” over geweld in Myanmar en roept op tot wapenstilstand

Noeleen Heyzer, de nieuwe speciale VN-gezant voor Myanmar, heeft maandag gezegd dat ze “diep verontrust” is over het escalerende geweld in het land. Ze richtte zich tot de militaire junta en haar tegenstanders en riep op tot een staakt-het-vuren in het nieuwe jaar.

De nieuwe speciale gezant van de Verenigde Naties, oorspronkelijk uit Singapore, zei vooral ongerust te zijn over de deelstaat Kayin in het zuiden van het land, maar het geweld in andere regio’s zou ook alarmerend zijn. Het is de eerste keer sinds haar nominatie in oktober dat Heyzer het woord neemt. Ze vervangt de Zwitserse diplomate Christine Schraner Burgener.

Op 1 februari greep het leger de macht in Myanmar en werd de democratisch verkozen regering van Aung San Suu Kyi opzijgeschoven. Sindsdien onderdrukt de junta protesten van tegenstanders met harde hand. Volgens de ngo Assistance Association for Political Prisoners werden bijna 1.400 burgers gedood en meer dan 10.000 mensen willekeurig gearresteerd en opgesloten.

Zondag nog werden in een dorp in de deelstaat Kayah de verbrande lijken van een 35-tal mensen, onder wie kinderen, gevonden. Het zou gaan om lijken van burgers die hun dorp wilden ontvluchten voor de gevechten. Daarnaast zijn in het oosten van het land twee medewerkers van de Britse ngo Save the Children nog altijd vermist nadat hun voertuig werd aangevallen en in brand gestoken.

De gezamenlijke pogingen van de Verenigde Naties met Asean (Association of Southeast Asian Nations), het samenwerkingsverband tussen verschillende Zuidoost-Aziatische staten, om het conflict op te lossen, boekten tot nu toe weinig vooruitgang.