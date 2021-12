Nu Open VLD de bocht inzet naar 1G – enkel gevaccineerden mogen nog op café of naar het museum – laait de discussie opnieuw op. Moeten we vaccinatie verplichten? Of moeten we het niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk maken? “De vraag is wat die 1G zal inhouden. Basisvaccinatie én boosterprik? Dan wordt deelnemen aan de maatschappij wel héél moeilijk.”