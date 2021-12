Nabestaanden Julie Van Espen delen video: “We hebben ook Julie een stem gegeven op het proces”

“Na meer dan 2,5 jaar heeft het assisenproces eindelijk plaatsgevonden met gerechtigheid als uitkomst. Meer nog, Julie is er ook in geslaagd om haar eigen proces achter gesloten deuren te laten plaatsvinden”, schrijven haar nabestaanden bij het filmpje.

De Instagrampagina @julie.vanespenslife, aangemaakt door haar familie en vrienden, is toegewijd aan hoe Julie Van Espen in het leven stond. Op de pagina delen ze foto’s en filmpjes die ze nog hebben van Julie. Dinsdag verscheen er voor het eerst na het assisenproces van haar moordenaar Steve Bakelmans een videomontage. “Wie eraan mocht twijfelen, we hebben ook Julie een stem gegeven op het assisenproces. Dit filmpje van vijf minuten is haar getuigenis en laat nog eens zien wie ze echt is en altijd voor ons zal zijn”, schrijven de nabestaanden bij het filmpje.

“Na meer dan 2,5 jaar heeft het assisenproces eindelijk plaatsgevonden met gerechtigheid als uitkomst. Meer nog, Julie is er ook in geslaagd om haar eigen proces achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Hopelijk kan Julie hierdoor een voorbeeld zijn voor toekomstige zedenzaken”, staat er geschreven.

Steve Bakelmans (41) is door de assisenjury schuldig verklaard aan de moord op Julie Van Espen. Hij is ook schuldig verklaard aan de verkrachting van de studente en kreeg levenslang.

Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019. De studente was die ­zaterdagavond thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, maar kwam daar nooit aan. De politie beschouwde haar verdwijning meteen als onrustwekkend en organiseerde een zoekactie.

De politie zag op camerabeelden uit de buurt een man met een grote rugzak die haar fietsmand in de handen hield. Hij werd al snel geïdentificeerd als Steve Bakelmans, iemand die al verschillende veroordelingen op zijn naam had. Bakelmans werd op 6 mei 2019 in het station van Leuven van de trein ­geplukt, diezelfde dag werd het ­lichaam van Julie Van Espen gevonden.

De moord werd een symbool voor wat er misloopt bij justitie.