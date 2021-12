Cultuursector dient vordering tot schorsing in bij de Raad van State, uitspraak mogelijk nog deze week

De cultuursector kondigde afgelopen zondag tijdens de protestmanifestatie in Brussel al aan dat er een procedure zou worden opgestart bij de Raad van State, samen met de Mensenrechtenliga. De sector kan zich niet vinden in het verbod op binnenevenementen dat het Overlegcomité vorige week heeft opgelegd, waarvan de facto vooral de cultuur het slachtoffer is.

Die procedure is sinds maandagmiddag lopende, bevestigt Kati Verstrepen, de voorzitster van de Liga voor Mensenrechten. Het gaat om een beroep tot nietigverklaring, een procedure die volgens persmagistraat bij de Raad van State Eric Brewaeys “in het beste geval” een jaar tot 15 maanden in beslag neemt, maar er is ook een vordering tot schorsing bij uiterste dringende noodzakelijkheid ingediend. Als de Raad van State daarin meegaat, kunnen de maatregelen worden opgeschort tot er ten gronde wordt geoordeeld. Die procedure neemt enkele dagen in beslag, mogelijk wordt er later vandaag nog geoordeeld over de ontvankelijkheid ervan.

Verstrepen hoopt dat er deze week nog een uitspraak volgt over de schorsingsvordering. “Maar zelfs als dat zo is, dan blijft het een ramp voor de cultuursector. De kerstvakantie zal voorbij zijn, en dat is net de periode waarin mensen naar de bioscoop of het theater gaan.”