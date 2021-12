Ook nieuwe Covid-maatregelen in Frankrijk: nog maximum 5.000 fans in de stadions

In het Groupama-stadion zullen op 9 januari slechts 5.000 fans toegelaten worden voor Lyon-PSG. — © ISOPIX

Terwijl in ons land geen toeschouwers meer toegelaten zijn in de voetbalstadions, staat de Franse regering drie weken lang een bezetting toe van maximaal 5.000 toeschouwers. De maatregel om de Omikron-variant van het coronavirus het hoofd te bieden, gaat in op maandag 3 januari waardoor de bekermatchen Vannes-PSG (maandag) en Lens-Lille (dinsdag) als eerste getroffen worden.