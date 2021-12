Miniserie bezorgt Britten schaamrood op de wangen: drie seksscènes in dertig minuten

Claire Foy (hier in The Crown) speelt Margaret Campbell in A Very British Scandal — © © Stuart Hendry / Netflix/The Ho

Drie seksscènes in dertig minuten. Dat is voor heel wat Britten te veel van het goede. De eerste afleveringen van de miniserie A Very British Scandal op BBC One wordt dan ook met gemengde gevoelens onthaald. “Het was geen goed idee om dit met mijn ouders te bekijken.”

Een pittige start, zo wordt de lancering van de BBC-serie A Very British Scandal omschreven. Op Twitter klinkt het minder genuanceerd: “Ik wou dat ik dit niet met mijn ouders had bekeken, ook al ben ik 37 jaar”, was een van de reacties. Of nog: “Ik schaam me dood” en “Ik wist niet dat er zoveel seks in zou zitten, dit is ongemakkelijk.” Tegelijkertijd klinken er ook veel lovende reacties. “De acteerprestaties zijn briljant.”

Het verhaal, gebaseerd op waargebeurde feiten, draait rond de tumultueuze scheiding tussen Ian en Margaret Campbell, ofwel de Britse hertog en hertogin van Argyll. “Het grootste schandaal van de eeuw” wordt breed uitgesmeerd in de roddelpers. Vooral de smeuïge details over haar seksleven en vermeende affaires hangen als een donkere wolk boven Margarets leven en reputatie. Ze moet beslissen of ze de strijd stilletjes ondergaat of vecht om haar kant van het verhaal te vertellen.

“Nymfomane”

Volgens hertog Ian Campbell was Margaret een nymfomane die zich een weg richting hogerop baande door seksuele relaties aan te gaan met ministers en zelfs royals. Campbell beweert dat ze maar liefst 88 minnaars had. Al in de eerste afleveringen van de serie wordt dan ook gretig ingezet op het thema. Iets te gretig, vonden veel Britten die verbijsterd achterbleven door de hoeveelheid stomende scènes. Zo zouden in één aflevering drie seksscènes te zien zijn op een halfuur tijd.

De rol van hertogin Margaret wordt vertolkt door Claire Foy, die eerder een Golden Globe won voor haar rol als de Britse Queen Elizabeth in Netflix-serie The Crown. Hertog Ian Campbell wordt in de serie vertolkt door Paul Bettany, bekend van WandaVision.

A Very British Scandal is het vervolg op A Very English Scandal (met Hugh Grant en Ben Whishaw) en is vanaf 26 december dagelijks te zien op BBC One.