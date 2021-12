Jordi Alba derde coronageval bij FC Barcelona

FC Barcelona laat weten dat Alba in goede gezondheid verkeert en hij dus allicht weinig symptomen vertoont, maar hij moet uiteraard sowieso zijn quarantaine uitzitten. Daarmee is hij net als Lenglet en Dani Alves niet inzetbaar voor het uitduel in Mallorca op 2 januari. Dani Alves was sowieso nog niet speelgerechtigd voor dat duel.

Trainer Xavi moet flink puzzelen, want hij mist ook Sergio Busquets en Gavi door schorsing, terwijl Pedri, Ansu Fati, Dest, Sergi Roberto, Depay en Braithwaite kampen met blessures en fysieke ongemakken.