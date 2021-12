Europese gasprijzen blijven dalen

De aardgasprijzen in Europa dalen dinsdag voor de vijfde dag op rij, goed voor de langste dalende reeks in meer dan een jaar.

De prijs voor Nederlands aardgas, de Europese referentie, ging dinsdag tot meer dan 9 procent lager in Amsterdam. Omstreeks 13.30 uur noteerde hij op 101,31 euro per megawattuur.

Een week geleden piekte de gasprijs nog op meer dan 180 euro per megawattuur, wegens lage temperaturen en een daling in de gastoevoer vanuit Rusland. Intussen is het minder koud en zijn er extra schepen met vloeibaar aardgas (lng) onderweg naar West-Europa.

Het aantal Amerikaanse lng-schepen dat de Atlantische Oceaan oversteekt, is tijdens het weekend met een derde gestegen. Een aantal schepen dat op weg was naar Azië heeft zijn koers gewijzigd, ook omdat leveranciers willen profiteren van de huidige hoge prijzen op de Europese markt, waar gas op dit moment prijziger is dan in Azië.