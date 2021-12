Officieel: FC Barcelona bevestigt komst van Ferran Torres van Manchester City

LEES OOK. Ferran Torres: gedroomde spits voor Xavi, maar slechts klein puzzelstukje in heropbouw FC Barcelona

Vorige week raakte al bekend dat er tussen Barcelona en City een akkoord in de maak was over de transfer van Torres en nu is de deal helemaal rond. Komende maandag (3 januari) wordt de aanwinst voorgesteld in Camp Nou.

Torres brak in Spanje door bij Valencia en versierde in de zomer van 2020 een transfer naar City. De 22-voudige Spaanse international (12 doelpunten) liet zich ook bij de Engelse grootmacht opmerken, al ligt hij sinds oktober in de lappenmand met een voetblessure. In Manchester was hij in totaal goed voor zestien doelpunten.

Barcelona gaat door een financieel bijzonder moeilijke periode en ook op het veld vallen de resultaten tegen. Barça staat pas zevende in de Liga en wist voor het eerst sinds 2000 de groepsfase van de Champions League niet te overleven. Torres is de eerste grote aankoop van trainer Xavi, de opvolger van Ronald Koeman. Met de overgang van de aanvaller, die nog tot Nieuwjaar aan de kant staat met een kwetsuur, zou een bedrag van 55 miljoen euro gemoeid zijn. Mits enkele clausules kan dat bedrag nog oplopen tot 65 miljoen euro, waardoor City financieel een goede zaak kan doen. In augustus vorig jaar namen ze hem voor net iets minder dan 25 miljoen euro over van Valencia.

