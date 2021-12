SJOTCAST #21. “Zouden ze bij Beerschot nu wel snappen dat het niet aan de trainer ligt?”

Het Belgisch voetbal heeft wederom een hectisch weekend achter de rug en dat viel ook Sjotcast op. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 21 trok Yanko voor het eerst naar ’t Kiel, herinnert Gert zich een onwaarschijnlijk kerstvoetbalverhaal en ziet Lars hoe de Pro League er weer een boeltje van maakt.

Sjotcast: elke maandag, soms op donderdag

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en sporadisch op donderdag met gasten.

