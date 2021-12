Ex-bodyguard van prinses Diana vreest voor veiligheid van koningin Elizabeth

“De bewaking van koningin Elizabeth is zo lek als een zeef. Ik vrees voor haar veiligheid”, zegt Ken Wharfe, gewezen bodyguard van prinses Diana in de Britse media. Hij reageert daarmee op het incident waarbij een man met een kruisboog het domein Windsor Castle kon binnendringen op kerstdag.

Wharfe vreest voor de veiligheid van de Britse koningin en raadt aan om de veiligheidsdiensten grondig door te lichten. “Want de beveiliging is niet meer waterdicht. Het leven van de koningin is mogelijk zelfs in gevaar”, zegt hij.

Een 19-jarige man drong op kerstdag het domein van Windsor Castle binnen. Enkele bewakingsagenten merkten hem na een tijdje op, en zagen dat hij gewapend was met een kruisboog. Een speciale politie-eenheid kon hem arresteren nog voor er iets gebeurd is. Maar de man zou het op de Queen gemunt hebben gehad. Dat blijkt uit een video die later is teruggevonden. De dader is ontoerekenigsvatbaar verklaard, zo blijkt intussen.

De vraag is nu vooral: hoe is de man zo maar het kasteel kunnen binnenwandelen. Hij heeft de 95-jarige koningin niet te zien gekregen, maar geraakte wel tot op een plaats waar buitenstaanders normaal niet mogen komen. En dat roept vragen op, ook binnen de Britse politiek.

“Want het was niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt”, schrijft de Britse krant The Mirror.

De ex-bodyguard van prinses Diana wil zijn ex-collega’s geen verwijten maken. Zij hebben de indringer tijdig kunnen uitschakelen. Maar het kan niet dat iemand zo maar op het domein kan. De beveiliging kosten tientallen miljoenen per jaar.

Dat weet ook Dai Davies, voormalig hoofd van de Royal Protection Unit. Het Britse hof heeft een veiligheidsprobleem, dat is al langer geweten. Indringers geraken te gemakkelijk binnen. Sommigen met slechte bedoelingen, anderen gewoon voor de kick of voor een weddenschap. “Maar wat de reden ook is, het mag niet meer gebeuren. Daarom moet er nu actie worden ondernomen voor er echt ongevallen gebeuren,” zegt Davies.

