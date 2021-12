Wel schijn van partijdigheid, maar geen nietigverklaring van dossier: wat is volgende stap in onderzoek naar Schild & Vrienden en kan Van Langenhove dit nog aanvechten?

Opvallende beslissing in het onderzoek naar Dries Van Langenhove en Schild & Vrienden. De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) besliste vanochtend dat er wél een schijn van partijdigheid is geweest in het onderzoek, maar dat een nietigverklaring van een deel van het dossier niet aan de orde is. Hoe kan dat? En kan dit nog aan bod komen tijdens een eventueel proces?