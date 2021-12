Opnieuw massa Nederlanders in Antwerpse winkelstraten en station: “Contraproductief en onverstandig”

Net als maandag liep het verkeer ook vandaag weer helemaal vast in en rond Antwerpen. Oorzaak zijn de vele Nederlanders die hier komen winkelen nu niet-essentiële zaken in hun eigen land gesloten zijn. De politie roept op om buiten de stad te parkeren. Provinciegouverneur Cathy Berx vraagt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en noemt het winkeltoerisme uit Nederland op dit moment “contraproductief en onverstandig.” In Antwerpen Centraal was het rond sluitingstijd van de winkels drummen om een plaatsje op de trein te bemachtigen.

Het was dinsdagmiddag zo druk dat de politie het verkeer zelfs heeft moeten begeleiden naar de P&R-parkings buiten de stad. “Omdat de straten in de binnenstad oververzadigd raakten en parkeergarages vol stonden, werd het verkeer begeleid naar de leien en zo naar de P&R-parkings. Ook voor de komende dagen vragen we om niet met de wagen de stad in te rijden, maar aan de rand te parkeren”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Ook in het Centraal Station was het overigens weer opvallend druk. Ook daar veel Nederlanders die een dagje kwamen shoppen in Antwerpen. De NMBS moest extra veiligheidspersoneel inzetten. “Securail kreeg hulp van de federale spoorwegpolitie. De Nederlandse Spoorwegen (NS) raden sinds vanmiddag ook af om vanuit Nederland de trein te nemen naar Antwerpen of Gent”, zegt Dimitri Temmerman.

Een volle trein richting Nederland in Antwerpen Centraal — © Joris Herregods

“Het geeft een heel wrang gevoel dat mensen maatregelen in eigen land omzeilen door elders te gaan. Zo verliezen de maatregelen elke effectiviteit en zullen de besmettingen in beide landen blijven oplopen. Veel volk dicht bijeen, laat dat nu net de ideale context voor het virus en besmettingen zijn en vervolgens voor extra druk op de gezondheidszorg zijn. Je zou denken dat iedereen het stilaan begrepen heeft en toch voorzichtig probeert te zijn. De maatregelen in Nederland zijn er om de druk op de zorg niet te laten oplopen. Dat dit nu gebeurt, getuigt van weinig respect voor die sector. Het is bijzonder onverstandig en getuigt van weinig solidariteit”, zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx.

Op de vraag of er niets tegen te doen is, zegt ze dat ze wettelijk en juridische machteloos staat. “We kunnen alleen maar streng controleren op het gebruik van het Covid Safe Ticket, mondmaskerplicht, het tijdig verlaten van horecazaken, zich houden aan de regel van 6 per tafel, het vermijden van drukke plaatsen …en hopen dat mensen hun gezond verstand gebruiken in de komende dagen.”

Ook premier Mark Rutte riep Nederlanders begin vorige week op om vooral niet naar België of Duitsland te reizen als het niet per se nodig is. Hij benadrukte dat het advies van het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) is om juist zo min mogelijk contact met anderen te hebben.

Niet alleen in Antwerpen was het overigens ‘abnormaal druk’, ook in Gent en in Maasmechelen Village kon men over de koppen lopen. En ook daar vooral Nederlandse nummerplaten in de straten en op de parkings. Het belooft voor de komende dagen en voor de koopjesperiode. In Nederland duurt de harde lockdown al zeker tot 14 januari.