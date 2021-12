Union-keeper Anthony Moris sluit 2021 af als minst gepasseerde doelman: “Daar betaalt de ploeg mij ook voor”

Union kon 2021 niet afsluiten met een overwinning, maar dat het een onwaarschijnlijk jaar was voor de fiere competitieleider, staat buiten kijf. Union denderde na de titel in 1B gewoon door op het hoogste niveau en duikt het nieuwe jaar in met liefst zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge. Wordt 2022 straks nog mooier? “Dit is allemaal te danken aan onze ingesteldheid”, weet doelman Anthony Moris (31).