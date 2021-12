Twee medewerkers van Kremlincriticus Navalny aangehouden

“Er is iets verschrikkelijks gebeurd”, zo kondigde Leonid Volkov de arrestaties van Ksenia Fadeeva en Zakhar Sarapoulov aan op Twitter. Als een van de naaste medewerkers van Navalny , sloeg Volkov op de vlucht naar het buitenland waar hij nu al maanden in ballingschap leeft.

Sarapoulov is een oude vertegenwoordiger van Navalny’s partij in Irkoetsk, een stad nabij Mongolië. Fadeeva werd in september 2020 verkozen in Tomsk, een stad in Siberië waar Navalny vorig jaar werd vergiftigd.

Volgens een andere naaste medewerker van Navalny, wordt Fadeeva persoonlijk beschuldigd van “extremisme” en “machtsmisbruik”. Wanneer het tot een proces zou komen, riskeert de politica tot twaalf jaar celstraf

Vandaag/dinsdag eiste de hoogste rechtbank in Rusland ook de opheffing van de prominente mensenrechtenorganisatie Memorial. De organisatie bekritiseert regelmatig het Kremlin en verzet zich tegen de repressie van president Vladimir Poetin. Daarnaast voert Memorial onderzoek uit naar de massale zuiveringen in de Sovjettijd en bewaakt het de nagedachtenis van de slachtoffers van de goelag.