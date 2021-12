Sory Kaba is met voorsprong de beste Leuvense spits, maar de Guineeër trekt in januari naar de Afrika Cup. — © BELGA

Een spitsenprobleem hebben ze al het hele seizoen bij OHL, maar dat wordt nog acuter nu Sory Kaba met Guinee naar de Afrika Cup trekt. De vraag is niet of er een nieuwe spits komt in Leuven, maar wanneer. In een ideaal scenario kan de nieuwe aanvaller op 3 januari al mee op stage vertrekken.